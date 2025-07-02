Chegam a Moçambique dois milhões de doses da vacina BCG

Seguir MMO Notícias no Google



O Ministério da Saúde deu início à distribuição de dois milhões de doses do novo lote da vacina BCG, que chegou a Moçambique, resultado de um esforço conjunto entre os Governos de Moçambique e do Brasil.

Estas vacinas têm como objectivo colmatar a rotura de stock que se tem verificado nas últimas semanas na maioria das unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde.

A vacina está acondicionada no sistema de frio da Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), que, a partir de hoje, irá proceder à sua distribuição em regime de emergência para todas as províncias do país, incluindo a cidade de Maputo.

A entrega das doses visa garantir que as crianças moçambicanas continuem a ser imunizadas contra a tuberculose, uma doença que representa um sério problema de saúde pública no país. O Ministério da Saúde apela à população que procure as unidades de saúde para assegurar a vacinação.