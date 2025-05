Encerramento do Mercado Grossista do Zimpeto adiado para 18 de Maio

O encerramento temporário do Mercado Grossista do Zimpeto, que estava inicialmente agendado para os dias 17 e 18 de Maio, foi adiado para os dias 19 e 20 do corrente mês.

A decisão foi anunciada pelo Conselho Municipal de Maputo (CMM) através de um comunicado oficial.

Segundo a nota divulgada, a alteração das datas deve-se à necessidade de assegurar melhores condições logísticas e operacionais para o processo de reorganização interna do mercado. O CMM sublinha que o objectivo desta medida é garantir uma transição segura e ordeira, envolvendo todos os intervenientes no processo.

Além disso, a autarquia apela à colaboração e compreensão dos vendedores, utentes e demais cidadãos que frequentam o espaço. “O município reafirma o seu compromisso em promover um ambiente de comércio mais digno, funcional e organizado para benefício dos munícipes”, destaca o comunicado.