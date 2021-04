A empresa afirmou estar ao corrente e prometeu atualizações para lidar com a questão.

Android Police avançou com a notícia de que alguns utilizadores do OnePlus 9 Pro estão a queixar-se de sobreaquecimento do telemóvel.

Algumas destas queixas estão a ser partilhadas nos fóruns oficiais da OnePlus, indicando que a utilização da app da câmara do dispositivo pode estar relacionado com a situação. Vários utilizadores do OnePlus 9 Pro apontam mesmo para o aparecimento de um aviso a dar conta do sobreaquecimento.

Em reação às queixas dos utilizadores, a OnePlus comunicou ao The Verge que está ao corrente do tema e que lançar atualizações de software “ao longo das próximas semanas” para lidar com o problema.