Os fãs da Hummer vão gostar de saber que, para além da carrinha pickup já anunciada, a marca confirmou também o desenvolvimento de um SUV elétrico. Na sua versão mais avançada, este Hummer terá quase 500km de autonomia e 830 cavalos de potência.

A General Motors conta que o modelo SUV do Hummer elétrico só começará a ser produzido no início de 2023 e custará pouco mais de 110 mil dólares. Haverá ainda uma versão mais acessível de 80 mil dólares com cerca de 400km de autonomia na primavera de 2024. Todas as versões deste Hummer elétrico contarão com o Crab Walk, um modo já presente no modelo pickup que permite ao veículo mover-se na diagonal em velocidades mais lentas.

Ainda teremos de esperar um pouco pelo modelo SUV deste Hummer elétrico mas, apesar disso, a General Motors adianta que as reservas já esgotaram. Quanto ao modelo pickup, a marca começará a produção no final de 2021.