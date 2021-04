Mercedes-Benz vislumbra aos fãs interior de carro elétrico de luxo

Os fãs da Mercedes-Benz já têm certamente marcado no calendário o dia 15 de Abril, data em que a marca alemã fará uma revelação completa do seu carro elétrico de luxo, o EQS. Antes dessa ocasião, a Mercedes-Benz decidiu dar aos fãs um vislumbre do interior.

O grande destaque deste interior vai para o ecrã de nome Hyperscreen que cobre praticamente toda a área dianteira. É aqui que o condutor e o ‘pendura’ poderão encontrar todas as opções/ funcionalidades de informação e entretenimento, sendo que o ecrã OLED é da Gorilla Glass e também tem ‘feedback’ háptico.

De notar no entanto que Mercedes-Benz pretende oferecer uma versão mais ‘simples’ do EQS, com dois ecrãs à frente e do lado direito do condutor a servirem para dar acesso às mesmas opções.

Naturalmente, o EQS conta com todos os materiais, acabamentos, iluminação e pormenores que fazem deste interior digno de um carro de luxo.

Poderemos saber mais detalhes no dia 15 de Abril mas, entretanto, pode ver acima imagens do interior do Mercedes-Benz EQS.