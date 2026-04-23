Vento forte e ondas altas atingem o sul de Moçambique

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O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) alertou para a possibilidade de vento forte com rajadas nos distritos costeiros das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane.

As rajadas de vento podem atingir até 60 quilómetros por hora, o que poderá provocar agitação no mar e gerar ondas com alturas de até quatro metros.

Dada a gravidade da situação, o INAM recomenda aos cidadãos que adoptem medidas de precaução e segurança, de forma a minimizar os riscos associados a estas condições climáticas adversas.