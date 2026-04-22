Secas prolongadas ameaçam província de Tete, alerta estudo climático

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Um estudo climático recente divulgado na cidade de Tete alerta para a possibilidade de a província enfrentar, a curto prazo, períodos de seca prolongada.

Este fenómeno pode afectar especialmente as regiões semiáridas, que, segundo a pesquisa, serão as mais vulneráveis.

A análise indica que, em contrapartida, as áreas habitualmente mais chuvosas, como o norte da província, deverão registar um aumento tanto no número de dias de precipitação como na intensidade das chuvas.

Isaías Raiva, climatologista do Instituto Nacional de Meteorologia, enfatizou os impactos que este cenário poderá ter na actividade agrícola, na produção de pastos para o gado, assim como no incremento de inundações e cheias. A situação exige atenção redobrada por parte das autoridades e da população local.