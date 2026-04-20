Capa Ruptura de conduta inunda cruzamento da Avenida 25 de Setembro em Maputo

Ruptura de conduta inunda cruzamento da Avenida 25 de Setembro em Maputo


Uma conduta de água de consumo rompera no cruzamento entre a Avenida 25 de Setembro e a Rua da Imprensa, na cidade de Maputo. A situação levou a uma inundação considerável na área, afectando o trânsito e a rotina dos cidadãos.

Uma equipa das Águas de Moçambique iniciou os trabalhos de reparação da avaria desde o dia anterior, com o objectivo de mitigar a interrupção no fornecimento de água que prejudica diversas instituições e residências nas proximidades. Os técnicos responsáveis pela intervenção confirmaram que o incidente foi detectado nas primeiras horas do dia e que, de imediato, foram encerradas várias válvulas de distribuição de água, permitindo a redução da pressão na rede.

No entanto, a água continua a jorrar no local, resultado do fluxo proveniente das condutas da zona alta da cidade, que descem por gravidade para a zona baixa, agravando a inundação no cruzamento em questão. A equipa técnica permanece mobilizada na área para resolver a situação o mais rapidamente possível.

Destaques da semana

SIGA PARA AS PRÓXIMAS NOTÍCIASSUGESTÕES