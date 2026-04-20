Ruptura de conduta inunda cruzamento da Avenida 25 de Setembro em Maputo

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Uma conduta de água de consumo rompera no cruzamento entre a Avenida 25 de Setembro e a Rua da Imprensa, na cidade de Maputo. A situação levou a uma inundação considerável na área, afectando o trânsito e a rotina dos cidadãos.

Uma equipa das Águas de Moçambique iniciou os trabalhos de reparação da avaria desde o dia anterior, com o objectivo de mitigar a interrupção no fornecimento de água que prejudica diversas instituições e residências nas proximidades. Os técnicos responsáveis pela intervenção confirmaram que o incidente foi detectado nas primeiras horas do dia e que, de imediato, foram encerradas várias válvulas de distribuição de água, permitindo a redução da pressão na rede.

No entanto, a água continua a jorrar no local, resultado do fluxo proveniente das condutas da zona alta da cidade, que descem por gravidade para a zona baixa, agravando a inundação no cruzamento em questão. A equipa técnica permanece mobilizada na área para resolver a situação o mais rapidamente possível.