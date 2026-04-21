Protesto em Matola bloqueia estrada por falta de combustíveis

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Transportadores semi-colectivos de passageiros no município da Matola protagonizaram um protesto esta manhã, erguendo barricadas na Estrada Velha da Matola e impedindo a circulação de viaturas. A manifestação surge como resposta à severa escassez de combustíveis líquidos que tem afectado a região.

Os manifestantes bloquearam as estradas com pedras, resultando em filas intermináveis de viaturas e munícipes que, munidos de galões, aguardam a oportunidade de adquirir combustível. O cenário de tumulto na área é visível, com muitos a tentar encontrar soluções para a insatisfação crescente em relação à situação que enfrentam.

A Polícia da República de Moçambique (PRM) foi chamada a intervir no local, mobilizando-se para remover os obstáculos e restaurar a normalidade na transitabilidade da via. No entanto, os angariadores e cobradores de passageiros continuaram a insistir na obstrução da estrada, intensificando os confrontos.

Os residentes locais e motoristas aguardam ansiosamente por uma resolução do conflito, na esperança de que a situação melhore e as filas para combustíveis diminuam num futuro próximo.