Sociedade Governo apoia famílias de Bilene com sementes após cheias

Governo apoia famílias de Bilene com sementes após cheias


Mais de quinhentas famílias do distrito do Bilene, na província de Gaza, beneficiaram de uma distribuição de sementes de milho e de feijão. Esta iniciativa faz parte das acções de recuperação pós-cheias e inundações que afectaram a região.

A governadora de Gaza, Margarida Mapandzene, enfatizou que a entrega dos insumos agrícolas tem como objectivo apoiar os produtores que viram as suas culturas devastadas durante a última época chuvosa. Esta medida visa estimular a agricultura local e contribuir para a revitalização da economia das comunidades afectadas.

A distribuição foi acolhida com gratidão pelos beneficiários, que esperam que a ajuda os ajude a recomeçar o cultivo e a garantir a segurança alimentar nas suas famílias.

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