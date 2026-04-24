Governo apoia famílias de Bilene com sementes após cheias

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Mais de quinhentas famílias do distrito do Bilene, na província de Gaza, beneficiaram de uma distribuição de sementes de milho e de feijão. Esta iniciativa faz parte das acções de recuperação pós-cheias e inundações que afectaram a região.

A governadora de Gaza, Margarida Mapandzene, enfatizou que a entrega dos insumos agrícolas tem como objectivo apoiar os produtores que viram as suas culturas devastadas durante a última época chuvosa. Esta medida visa estimular a agricultura local e contribuir para a revitalização da economia das comunidades afectadas.

A distribuição foi acolhida com gratidão pelos beneficiários, que esperam que a ajuda os ajude a recomeçar o cultivo e a garantir a segurança alimentar nas suas famílias.