Falsificação de fertilizantes ameaça produção agrícola em Tete

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Na província de Tete, tem-se registado a circulação de fertilizantes adulterados, misturados com areia, nos distritos de Angónia, Tsangano e Macanga.

Esta situação, que pode comprometer gravemente a produção agrícola, foi denunciada pelo delegado provincial da Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), Mariano Viegas.

O aviso foi feito durante a V sessão do Conselho dos Serviços de Representação do Estado, realizada na cidade de Tete. Durante a sessão, o Serviço Provincial de Actividades Económicas (SPAE) apresentou o ponto de situação da campanha agrária 2025/2026, levando ao surgimento da questão dos fertilizantes de má qualidade.

Em resposta, um membro da equipa que acompanhou a directora do SPAE nesta reunião afirmou não ter conhecimento prévio sobre a situação. Contudo, destacou que irá contactar os distritos afectados para apurar os factos. O responsável levantou ainda a possibilidade de se tratar de adubo orgânico, pois decorrem actualmente acções de capacitação nesta área ao nível dos distritos.

As autoridades continuam empenhadas em monitorizar a situação, com o intuito de proteger a agricultura e a segurança alimentar na região.