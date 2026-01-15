Mais de 19 mil pessoas afectadas por inundações na cidade de Maputo

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Dados preliminares revelam que mais de 19 mil residentes da cidade de Maputo foram gravemente afectados pelas inundações que assolaram a região nas últimas semanas.

Os bairros da Polana Caniço B, Maxaquene A e George Dimitrov têm registado os impactos mais severos.

O secretário de Estado na Cidade de Maputo, Vicente Joaquim Imede, fez este anúncio durante a entrega de produtos alimentares a 34 famílias afectadas, sublinhando a necessidade de uma rápida mobilização de apoio às comunidades em situação de vulnerabilidade.

As autoridades locais estão a incentivar a população a seguir as medidas de prevenção e segurança estabelecidas para mitigar os riscos associados às inundações. A avaliação dos danos continua a ser realizada, com vista à implementação de soluções mais eficazes para a recuperação das áreas afectadas.

As equipas de emergência mantêm-se activas na assistência à população, enquanto se aguarda a mobilização de recursos adicionais para fazer face à crise humanitária que se avizinha.