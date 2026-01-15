Mais de 19 mil pessoas afectadas por inundações na cidade de Maputo

Dados preliminares revelam que mais de 19 mil residentes da cidade de Maputo foram gravemente afectados pelas inundações que assolaram a região nas últimas semanas.
Os bairros da Polana Caniço B, Maxaquene A e George Dimitrov têm registado os impactos mais severos.
O secretário de Estado na Cidade de Maputo, Vicente Joaquim Imede, fez este anúncio durante a entrega de produtos alimentares a 34 famílias afectadas, sublinhando a necessidade de uma rápida mobilização de apoio às comunidades em situação de vulnerabilidade.
As autoridades locais estão a incentivar a população a seguir as medidas de prevenção e segurança estabelecidas para mitigar os riscos associados às inundações. A avaliação dos danos continua a ser realizada, com vista à implementação de soluções mais eficazes para a recuperação das áreas afectadas.
As equipas de emergência mantêm-se activas na assistência à população, enquanto se aguarda a mobilização de recursos adicionais para fazer face à crise humanitária que se avizinha.