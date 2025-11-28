Reforço na verificação de pedidos de asilo para prevenir abusos

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O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, propôs o fortalecimento dos mecanismos de verificação aplicados aos pedidos de asilo, durante o 35.º Conselho Coordenador do Ministério do Interior, que decorre em Maputo.

Esta medida visa melhorar o controlo sobre a entrada de requerentes no país e prevenir eventuais irregularidades no processo.

Na sua intervenção, o Chefe de Estado enfatizou a importância de impedir que o sistema de asilo seja explorado por migrantes em busca de vantagens económicas, assim como por indivíduos com perfis duvidosos ou com ligações a actividades criminosas e terroristas.

Chapo destacou ainda que o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados deve continuar a desempenhar um papel fundamental na vertente humanitária do país, assegurando um acolhimento apropriado. Contudo, frisou a necessidade de implementar um procedimento de análise rigoroso, com a finalidade de evitar abusos na concessão de asilo.

A discussão sobre a segurança e a gestão dos pedidos de asilo ocorre num contexto internacional cada vez mais complexo, o que torna essencial a adopção de medidas eficazes de controlo e vigilância.