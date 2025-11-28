Presidente exige acções imediatas para reduzir acidentes de viação em Moçambique

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O Presidente da República, Daniel Chapo, instou o Ministério do Interior a implementar medidas imediatas para mitigar as mortes resultantes de acidentes de viação nas estradas moçambicanas.

Esta solicitação foi feita durante a abertura do Trigésimo Quarto Conselho Coordenador do Ministério do Interior, realizado recentemente na capital.

O Chefe de Estado sublinhou a urgência de travar a proliferação de acidentes, especialmente com a aproximação da quadra festiva, um período em que o aumento do fluxo de traficantes e a festividade contribuem para um agravamento da situação nas estradas.

Além de abordar a questão dos acidentes, Chapo destacou a necessidade de erradicar práticas corruptas dentro da Polícia de Trânsito. Mencionou que intervenções devem ser feitas na emissão de Bilhetes de Identidade e Passaportes, assim como nas fronteiras do país, com o objectivo de garantir a segurança e a transparência nas operações policiais.

O Conselho Coordenador está a permitir uma análise profunda da situação e a definição de estratégias eficazes para o caminho a seguir.