Sismo nas Filipinas provoca 69 mortos e aumenta o número de feridos

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O número de vítimas mortais do sismo de magnitude 6,9 que atingiu as Filipinas ascendeu para 69, com os serviços de emergência a reportarem um aumento contínuo no número de feridos.

Rafaelito Alejandro, chefe-adjunto da Protecção Civil filipina, esclareceu que a maioria das vítimas foi “atendida por escombros” resultantes do terramoto, conforme indicado num novo balanço apresentado na televisão nacional.

Anteriormente, as autoridades haviam reportado 60 mortos em consequência do sismo. O epicentro do tremor foi localizado no mar, nas proximidades da ilha de Cebu, na parte central do arquipélago, às 21:59, hora local, de acordo com informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Na cidade de Bogo, foram registadas 30 mortes, enquanto outras áreas próximas do epicentro, como San Remigio e Medellín, contabilizaram 22 e 10 vítimas mortais, respectivamente. O hospital de Bogo confirmou que 186 pessoas ficaram feridas.

Os esforços de resgate têm sido dificultados por mais de 300 tremores secundários que atingiram a região, conforme relatado pelo Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia.

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., manifestou as suas “sinceras condolências às famílias enlutadas” e garantiu assistência imediata à população afectada.

É importante destacar que a recente passagem da tempestade Bualoi e do tufão Ragasa, que provocou cerca de 40 mortes nos últimos dias, agrava ainda mais a situação no arquipélago filipino.

As Filipinas são conhecidas por serem um dos países mais vulneráveis a desastres naturais, enfrentando frequentemente sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no “Anel de Fogo” do Pacífico, além de serem atingidas anualmente por cerca de 20 tufões e tempestades.