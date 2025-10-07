Primeiro-Ministro francês Sébastien Lecornu demite-se após apenas 27 dias

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O primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, anunciou a sua demissão, uma decisão que já foi aceita pelo Presidente Emmanuel Macron.

Lecornu esteve no cargo apenas desde 10 de Setembro e, com isso, torna-se o primeiro-ministro com o mais curto mandato na história da Quinta República francesa.

Esta queda governamental levanta preocupações sobre uma potencial crise política em França, com implicações significativas para a economia do país. A demissão de Lecornu ocorre após a divulgação, no domingo, da nova composição do Executivo, que manteve 14 ministros do governo liderado por François Bayrou. A decisão de trazer de volta o antigo ministro das Finanças, Bruno Le Maire, para a pasta da Defesa foi alvo de críticas.

Imediatamente após o anúncio, os mercados reagiram de forma negativa. Os juros da dívida francesa a 10 anos aumentaram em 9,1 pontos base, atingindo 3,597%, o que elevou o “spread” em relação à rendibilidade das “bunds” alemãs, referência no continente, para 89 pontos base.

Na bolsa, o índice CAC 40, que já apresentava perdas antes da demissão, acentuou a sua tendência descendente, registando uma queda de 1,77%, numa altura em que a maioria das bolsas europeias operam em alta.