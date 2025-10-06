Mais de 42.000 feridos em Gaza precisarão de reabilitação prolongada

Seguir MMO Notícias no Google



A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou um relatório alarmante sobre a situação na Faixa de Gaza, onde mais de 42.000 pessoas, incluindo um considerável número de crianças, apresentam ferimentos incapacitantes resultantes do conflito em curso.

Este total representa um quarto das 167.376 pessoas feridas desde Outubro de 2023.

Segundo o documento, mais de cinco mil indivíduos sofreram amputações devido à gravidade dos seus ferimentos. A OMS ressalta que os dados apresentados confirmam análises anteriores realizadas pela organização, evidenciando a magnitude da crise humanitária na região.

A situação requer uma resposta urgente, uma vez que muitos destes feridos precisarão de cuidados e reabilitação a longo prazo para recuperar a sua qualidade de vida.