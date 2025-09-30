Depressão Imelda desloca mais de 18 mil pessoas e provoca inundações em Cuba

Depressão Imelda desloca mais de 18 mil pessoas e provoca inundações em...

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As províncias de Santiago de Cuba, Guantánamo e Granma estão a enfrentar uma situação crítica, com mais de 18 mil pessoas deslocadas e registos de inundações, deslizamentos de terra, rios com cheias e áreas isoladas.

Este é o balanço preliminar das fortes chuvas que persistem no leste de Cuba, na sequência da passagem da depressão tropical Imelda.

As chuvas intensas têm causado danos significativos, comprometendo a rotina e a segurança dos habitantes destas regiões. As previsões mais recentes do Instituto de Meteorologia de Cuba (Insmet) indicam que as precipitações associadas à tempestade Imelda continuarão durante as próximas 24 horas.

Esta situação é agravada pela ampla circulação da tempestade e pelo fluxo de altos índices de humidade que provém do mar das Caraíbas.