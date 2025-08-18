Coreano Do Kwon admite culpa na maior fraude de criptomoedas

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Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, declarou-se culpado de conspiração e fraude durante uma audiência no tribunal de Nova Iorque, relacionada com o colapso da “stablecoin” TerraUSD, ocorrido em 2022.

Este evento, que resultou na perda de aproximadamente 35 mil milhões de euros, é considerado um dos maiores escândalos da história recente do mercado de criptomoedas, ao lado da falência da plataforma FTX, que tinha uma avaliação de cerca de 27,3 mil milhões de euros.

Na sua declaração em tribunal, Kwon reconheceu a sua responsabilidade, afirmando: “Defraudei os investidores nas criptomoedas emitidas pela minha empresa, a Terraform Labs. O que fiz foi errado e quero pedir desculpa. Assumo total responsabilidade”.

Com a derrocada da Terra Luna, muitos investidores viram os seus investimentos desmoronar. Em contraste com a FTX, que está a reembolsar gradualmente os afectados após recuperar cerca de 15 mil milhões de euros, a Terraform Labs concordou no ano anterior com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em devolver apenas 3,4 mil milhões de euros, representando 10% dos fundos perdidos.

O criptoactivo TerraUSD, desenvolvido pela empresa baseada em Singapura, teve um início promissor e foi inicialmente visto como um caso de sucesso no sector.

Milhares de investidores foram atraídos pela promessa de retornos elevados, que podiam chegar a 20%, numa época em que os bancos não ofereciam qualquer retorno sobre os depósitos.