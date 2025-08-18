Bolsonaro será julgado em Setembro por tentativa de golpe de Estado

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O Supremo Tribunal Federal do Brasil agendou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete aliados, acusados de liderar uma alegada tentativa de golpe de Estado. A sessão inicial está marcada para o dia 02 de Setembro.

Cristiano Zanin, presidente de uma das secções do tribunal, estabeleceu que, caso necessário, as audiências poderão ocorrer também nos dias 03, 09, 10 e 12 de Setembro, com o intuito de investigar o envolvimento do ex-presidente na referida tentativa de golpe.

Jair Bolsonaro e os demais réus são acusados de orquestrar um plano que visava garantir a sua permanência no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022. O prazo para a definição da data do julgamento foi solicitado pelo relator do caso, Alexandre de Moraes, após os oito réus terem apresentado as suas alegações finais.

Entre os acusados, encontram-se quatro ex-ministros do governo de Bolsonaro, que esteve em funções de 2018 a 2022. O julgamento incluirá também o ex-comandante da Marinha brasileira, o ex-director da Agência Brasileira de Informações e um ex-assessor pessoal de Bolsonaro durante o seu mandato.

Os réus enfrentam acusações graves, que incluem golpe, tentativa de abolição do Estado de Direito, associação armada para a prática de crimes, danos ao património público e deterioração do património público.