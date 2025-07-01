Trump anuncia fim da trégua tarifária e planeia impor novas regras comerciais após 9 de Julho

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não planeia prorrogar a trégua tarifária que se encontra em vigor até ao dia 9 de Julho.

Durante uma entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da Fox News, Trump manifestou a sua preferência em comunicar directamente com os países através de uma carta, especificando as tarifas que deverão ser pagas.

Trump declarou: “Acho que não preciso de o fazer [prorrogar a trégua]. Poderia, (…) mas o que quero fazer e o que vou fazer antes do dia 9 é enviar uma carta a todos estes países.” O líder republicano sublinhou a dificuldade de dialogar com todos os países envolvidos, afirmando que a comunicação directa não é viável dada a quantidade de nações, cerca de 200.

“Enviaremos uma carta e diremos: ‘É isto que terão de fazer para comprar nos Estados Unidos’, como nos grandes armazéns”, afirmou Trump, enfatizando que Washington definirá as tarifas e que, caso não sejam aceites, deseja “boa sorte”, indicando que isso poderá resultar no fim do acordo.

Desde que assumiu novamente o cargo em 20 de Janeiro, Trump tem defendido a implementação de tarifas globais, embora tenha optado por suspender parcialmente algumas delas, oferecendo aos outros países a oportunidade de negociar novos acordos comerciais com os Estados Unidos.

Durante este período, já foram assinados acordos com a China e o Reino Unido, e esta semana foram concluídas negociações com o Canadá, relacionadas com as tarifas sobre serviços digitais das empresas tecnológicas norte-americanas.