Gueta Chapo reforça laços sociais durante visita oficial a Sevilha

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A esposa do Presidente da República, Gueta Chapo, encontra-se em Sevilha, Espanha, a cumprir uma agenda de carácter social, no âmbito da IV Conferência Internacional da ONU sobre Financiamento ao Desenvolvimento.

Gueta Chapo teve a oportunidade de se reunir com o presidente adjunto do município de Sevilha, José Luis Garcia Martinez, responsável pelos bairros de Atenção Preferencial, Direitos Sociais, Emprego, Família, Igualdade e Associações. Durante a sua estadia, visitou também a junta da Comunidade de Andaluzia.

Importa referir que Gueta Chapo faz parte da delegação do Chefe de Estado que iniciou, ontem, uma visita ao Reino da Espanha para participar na referida conferência sob a égide da ONU.