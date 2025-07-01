Fily Sissoko assume liderança do Banco Mundial para Moçambique

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O Grupo Banco Mundial anunciou a nomeação de Fily Sissoko como o novo Director de Divisão para Moçambique, Madagáscar, Ilhas Maurícias, Comores e Seicheles, a partir de hoje.

Sissoko sucede a Idah Pswarayi-Riddihough, que ocupou o cargo durante os últimos quatro anos e meio.

Segundo o comunicado enviado à Agência de Informação de Moçambique (AIM), Sissoko irá liderar o envolvimento do Grupo Banco Mundial com os parceiros governamentais, de desenvolvimento e outras partes interessadas. As suas iniciativas estarão alinhadas com as prioridades nacionais, bem como com a visão do Banco Mundial de um mundo livre de pobreza num planeta habitável.

Natural da Costa do Marfim, Sissoko traz consigo uma vasta experiência de mais de 23 anos em desenvolvimento, tendo trabalhado nas regiões de África, Ásia Oriental, Ásia do Sul e Pacífico. Recentemente, desempenhou a função de Gerente Nacional do Banco Mundial para o Togo, com sede em Lomé, e anteriormente foi Gerente da Prática Global de Governação para a região da Ásia Oriental e Pacífico.

A sua trajectória no Banco Mundial começou em 2002, quando se tornou especialista em gestão financeira em Dakar, no Senegal. Desde então, ascendeu a vários cargos de liderança na organização.

Com residência em Maputo, Sissoko supervisionará um portfólio que compreende 63 projectos, totalizando 8,5 bilhões de dólares em compromissos distribuídos entre os cinco países da sua jurisdição. Este apoio abrange sectores fundamentais, incluindo educação, energia, saúde, protecção social, infra-estrutura, agricultura, governação e desenvolvimento do sector privado.