Aluna morre em academia na Cidade do México e funcionários ocultam o corpo

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Um incidente alarmante ocorreu na Smart Fit, a maior rede de academias da América Latina, envolvendo uma aluna identificada como Reina Sabas, de 39 anos, que faleceu enquanto realizava um exercício para as pernas.

O trágico evento teve lugar em Tlatelolco, na Cidade do México, no dia 20 de Maio.

De acordo com testemunhas, Reina foi incentivada por um personal trainer a aumentar a carga de peso além do que conseguia suportar. Durante a execução do treino, a aluna desmaiou e, infelizmente, não sobreviveu. O que mais chocou a opinião pública foi a reacção dos instrutores da academia após o falecimento.

Em vez de aguardarem a chegada das autoridades competentes, dois professores tentaram transportar o corpo da vítima do terceiro andar do estabelecimento. Esta ação foi capturada pelas câmeras de segurança da academia, levantando sérias questões sobre o comportamento dos profissionais envolvidos.

O Ministério Público do México já tomou medidas em resposta ao incidente, determinando o encerramento da unidade e iniciando uma investigação para apurar a possibilidade de homicídio culposo, caracterizado pela falta de intenção de matar. Relatos da imprensa local indicam que, desde 2024, pelo menos seis mortes têm sido registadas em diversas unidades da Smart Fit.