Bebidas adulteradas provocam 14 mortos e vários feridos graves no norte da Índia

Bebidas adulteradas provocam 14 mortos e vários feridos graves no norte da...

Um trágico incidente na Índia resultou na morte de pelo menos 14 pessoas e no internamento de seis outras em estado grave, após o consumo de bebidas tóxicas durante a noite, na região norte do país.

A polícia local confirmou a ocorrência e as primeiras detenções relacionadas com o caso.

De acordo com Maninder Singh, um oficial superior da polícia, sete indivíduos foram detidos sob a acusação de terem fornecido as bebidas contaminadas em cinco aldeias situadas a cerca de 19 quilómetros de Amritsar, na província de Punjab. Em resposta ao incidente, as autoridades policiais iniciaram uma operação de repressão para desmantelar a rede de fornecimento de bebidas alcoólicas falsas na área.

Sakshi Sawhney, um alto funcionário do governo em Amritsar, informou que a administração local já enviou equipas médicas para as aldeias afectadas, a fim de monitorizar a saúde das pessoas que consumiram o líquido contaminado. Os doentes que apresentam sintomas estão a ser transferidos para hospitais nas proximidades, como medida preventiva para evitar um aumento no número de fatalidades.

Até ao momento, os investigadores ainda não divulgaram quais os ingredientes suspeitos que poderão ter causado as mortes e os casos de intoxicação. A prática de consumo de bebidas alcoólicas adulteradas é uma preocupação recorrente na Índia, especialmente em áreas rurais, onde os produtos são frequentemente vendidos a preços mais acessíveis.