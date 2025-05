Aprovado desembolso de 2,5 milhões de meticais para apoio às vítimas da lixeira de Hulene

Na XVI Sessão Ordinária do Conselho de Ministros, realizada na cidade de Chimoio, na província de Manica, foi aprovado um decreto que autoriza a transferência extraordinária de 2.520.000,00 meticais para apoiar as vítimas do deslizamento do lixo ocorrido na lixeira de Hulene.

Este montante será direccionado ao Conselho Municipal da Cidade de Maputo e é proveniente de receitas arrecadadas pelo sector da Terra e Ambiente.

O deslizamento da lixeira de Hulene, que aconteceu em Fevereiro de 2018, resultou na trágica morte de 17 pessoas e deixou um número significativo de famílias desabrigadas, sendo que cerca de 100 têm recebido assistência do Governo desde então. Esta medida visa assegurar que as vítimas continuem a receber o apoio necessário para a sua recuperação e reintegração.

Além do auxílio às vítimas, a sessão do Conselho de Ministros também abordou outros assuntos relevantes, como a aprovação da resolução que estipula a Quota de Exploração de Madeira para o ano de 2025.

Esta quota tem como objectivo garantir a exploração sustentável dos recursos florestais, estabelecendo um limite de 485.936 m³ para 2025, um aumento em relação aos 485.436 m³ definidos para 2024. A nova quota também inclui a espécie Nantchasse, recentemente classificada como preciosa, reflectindo o compromisso do Executivo com a gestão responsável dos recursos naturais do país.