Presidente participa de fórum sobre desenvolvimento em Pequim

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O Presidente da República de Moçambique participa da Terceira Reunião de Alto Nível do Fórum sobre a Acção Global de Desenvolvimento Compartilhado. O evento decorre na capital chinesa, Pequim, onde o Chefe de Estado se encontra como convidado especial.

Durante a manhã, o Presidente assistiu à assinatura de importantes acordos, incluindo um entendimento entre a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e a Empresa Nacional Chinesa Offshore. Também foi formalizado um acordo entre a Rádio Moçambique e a Startimes, destinado à digitalização deste órgão de comunicação. Além destes, foram selados outros instrumentos que visam a melhoria da capacidade do Corredor da Beira e a promoção da inteligência artificial no país.

Acompanhando o Presidente, o enviado especial da Rádio Moçambique, John Chigueda, reporta directamente os acontecimentos de Pequim.