Moçambique reafirma apoio à China em visita de Estado

Seguir MMO Notícias no Google



O Presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, reafirmou o apoio incondicional do país ao princípio de uma só China e ao conceito de “um país, dois sistemas” durante um encontro com o Primeiro-Ministro da China, Li Qiang, no Grande Salão do Povo, em Beijing.

Durante a reunião, Chapo destacou a importância da reunificação da República Popular da China, sublinhando que Taiwan pertence à China. Este princípio aplica-se igualmente a regiões como Hong Kong e Macau, que já fazem parte da “Grande China” e têm a possibilidade de manter os seus sistemas económicos liberais por um período determinado.

“Estou aqui para reafirmar o firme e incondicional apoio de Moçambique ao princípio de uma só China e um país, dois sistemas. Acredito que, sob a sábia e pragmática liderança do Presidente Xi Jinping, a República Popular da China alcançará a reunificação total e harmoniosa do país,” afirmou Chapo.

O Chefe do Estado moçambicano condenou também as acusações de violações dos direitos humanos em regiões como Tibete e Xinjiang, classificando-as como infundadas, e repudiou as tentativas de isolamento económico e social da China.

A visita de Daniel Chapo à China ocorre a convite do Presidente Xi Jinping, e após o encontro, o Presidente moçambicano prestou homenagem ao depositar uma coroa de flores na Praça Tiananmen, também conhecida como Praça da Paz Celestial.