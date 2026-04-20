Moçambique convida SANY Group a participar em projectos de gás em Cabo Delgado

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O Presidente da República de Moçambique, em visita oficial à China, exortou a SANY Group a participar nos projectos de Gás Natural Liquefeito (LNG) em Cabo Delgado. A declaração foi feita durante uma rápida interacção com a imprensa, na sede da empresa em Changsha, na província de Hunan.

O estadista sublinhou a importância da cooperação com a SANY Group para impulsionar o desenvolvimento económico do país. “Temos também projectos de gás avaliados em cerca de 60 biliões de dólares; todos os projectos estão a iniciar obras e, sem dúvida, iremos precisar muito do equipamento da SANY”, afirmou.

A visita presidencial, iniciada no dia 16 de Abril, é a convite do Presidente chinês, Xi Jinping, e destina-se a fortalecer a parceria estratégica entre Moçambique e a China.

A SANY Group tem estado presente em Moçambique há mais de uma década, tendo já fornecido mais de 100 equipamentos para projectos nos portos da Beira e de Nacala, situados nas províncias de Sofala e Nampula, respectivamente. Em Dezembro passado, a empresa e a Cornelder de Moçambique, gestora do Porto da Beira, assinaram um contrato no valor de 25 milhões de dólares para o fornecimento de guindastes STS, o que visa aumentar a capacidade de movimentação de contentores naquela infra-estrutura.

O Presidente de Moçambique expressou agradecimento ao líder da SANY Group, Tang Xiuguo, pelo investimento no país, assinalando que a crescente procura gerada pelos megaprojectos em curso fará com que a empresa enfrente dificuldades em atender à demanda de equipamento.

O ponto culminante da visita será um encontro entre os dois Chefes de Estado, durante o qual se prevê a assinatura de cerca de 20 acordos de cooperação, reforçando assim as relações bilaterais e a amizade entre Moçambique e a China.