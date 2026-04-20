Gueta Chapo busca experiência chinesa para impulsionar produção de arroz em Moçambique

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A Primeira-Dama de Moçambique, Gueta Chapo, manifestou a intenção de adquirir conhecimento sobre a produção de arroz híbrido na cidade de Changsha, na província de Hunan, China. Esta iniciativa insere-se nas suas actividades de natureza social, com o objectivo de potenciar a produção de arroz no país.

Em declarações veiculadas através de uma nota de imprensa da Presidência, Gueta Chapo sublinhou que a experiência da China no desenvolvimento de variedades híbridas de cereais poderá contribuir significativamente para a segurança alimentar em Moçambique. A Primeira-Dama enfatizou a relevância da transferência de tecnologia e conhecimento para aumentar a produtividade agrícola no país.

Durante a sua visita ao Centro de Investigação de Arroz Híbrido de Hunan, reconhecido mundialmente pela sua excelência na pesquisa e produção deste cereal, Gueta Chapo afirmou: “Em Moçambique, nós produzimos arroz, mas em quantidades inferiores às da China. No entanto, com esta experiência, podemos melhorar a nossa produção.”

A Primeira-Dama destacou também as províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Inhambane como regiões com potencial para a produção de arroz. Ela acrescentou que o contacto com centros de excelência, como o de Hunan, permite identificar soluções práticas que visam aumentar os níveis de produção e enfrentar os desafios da fome, em particular nos países em desenvolvimento.

O Centro de Investigação de Arroz Híbrido de Hunan é amplamente reconhecido pelo desenvolvimento de variedades de arroz de alto rendimento, tendo um papel importante na luta contra a insegurança alimentar global.

Na mesma data, Gueta Chapo visitou a Universidade Feminina de Hunan, uma instituição pública que se dedica à formação superior de mulheres em diversas áreas, tais como Ciências Sociais, Economia, Gestão, Educação, Direito, Engenharia e Tecnologia. Esta visita teve como finalidade conhecer experiências relacionadas com a educação feminina e o empoderamento das mulheres, considerada uma área estratégica para o desenvolvimento inclusivo e sustentável de Moçambique.

A deslocação da Primeira-Dama decorre paralelamente à visita de Estado de sete dias do Presidente da República, Daniel Chapo, à China, a convite do seu homólogo, Xi Jinping, e insere-se numa agenda de carácter social e não governamental.