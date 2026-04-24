Chapo retorna da China com promessas de investimentos milionários para Moçambique

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O Presidente da República, Daniel Chapo, regressou ao país após a sua visita de Estado à República Popular da China, onde assegurou ter alcançado os objectivos estabelecidos para a sua estadia.

Numa breve interacção com a imprensa, Chapo destacou a mobilização de 30 milhões de dólares para a construção de um centro cirúrgico com capacidade para 800 camas.

O Chefe de Estado revelou também que o Exim Bank da China se mostrou disponível para financiar diversos projectos em Moçambique, totalizando cerca de 700 milhões de dólares. Estes projectos incluem estudos para a instalação do Gasoduto e da Linha Férrea Norte-Sul, fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura do país.

Daniel Chapo mencionou que o Governo chinês reiterou o seu compromisso em apoiar a construção da cidadela parlamentar na cidade de Mocuba, além de intervenções destinadas a melhorar a mobilidade urbana em Maputo. A construção da Estrada Nacional Número Um (N1) deverá iniciar ainda este ano, com a colaboração chinesa.

Durante a visita, a Primeira-Dama, Gueta Chapo, teve a oportunidade de visitar uma universidade destinada a mulheres, bem como um centro de produção de arroz, iniciativas que visam impulsionar a produção agrícola nas regiões da Zambézia e do Baixo Limpopo, na província de Gaza.

O Presidente Chapo enfatizou a obtenção de cerca de 12 milhões de dólares para o sector privado, cimentando a posição da China como um parceiro estratégico para Moçambique. Ao concluir a sua comunicação, destacou que os investimentos chineses no país estão estimados entre 3 a 4 biliões de dólares.