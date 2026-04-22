Chapo busca fortalecer laços económicos com China em Beijing

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O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, reuniu-se em Pequim com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, que manifestou o seu compromisso com a agenda de desenvolvimento de Moçambique.

De acordo com uma nota divulgada pelo gabinete de Chapo, o comprometimento do líder chinês fortaleceu a confiança mútua e a determinação de consolidar parcerias estratégicas que terão um impacto directo na vida dos moçambicanos.

Chapo afirmou que o seu governo continuará a envidar esforços em direcção à independência económica de Moçambique. Durante o encontro, convidou empresas chinesas a investirem na construção de estradas com portagens em Moçambique.

O Presidente expressou o desejo de que as relações sino-moçambicanas mudem o foco de um ângulo político para um mais económico. Actualmente, segundo dados do Banco de Moçambique, referentes ao terceiro trimestre de 2025, a China representa 1,5% do Investimento Estrangeiro Directo em Moçambique, posicionando-se assim em sexto lugar na lista dos investidores.

Na segunda-feira, Chapo, durante a sua visita à província de Qinghai, reiterou o convite às empresas chinesas para construírem estradas em Moçambique. Propôs a adopção do modelo BOT (Build-Operate-Transfer), em que a empresa chinesa construiria a estrada e operá-la-ia por um período de 20 a 30 anos, recuperando os seus custos através de portagens. Estes contractos teriam opção de renovação.

“As nossas relações políticas e diplomáticas são excelentes”, sublinhou Chapo. “Agora, almejamos abrir uma nova página na cooperação económica e comercial”.

O Presidente aproveitou a ocasião para agradecer a Xi Jinping pela exoneração de tarifas a Moçambique e a 52 outros países africanos, ao abrigo de um acordo que entrará em vigor a 31 de Maio.