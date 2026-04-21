CFM regista prejuízos de 12 milhões com paralisação da Linha do Limpopo

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A Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) reportou prejuízos na ordem de 12 milhões de dólares resultantes da suspensão da circulação de comboios na Linha do Limpopo.

Esta interrupção, que já dura cerca de três meses, impede a realização de aproximadamente 130 comboios que ligam o Zimbabwe a Maputo.

Agostinho Langa, presidente do Conselho de Administração dos CFM, revelou que o plano inicial previa a reabertura da linha em meados de Março. A Linha do Limpopo é crucial para a mobilidade de pessoas e mercadorias, especialmente para países sem acesso ao mar, como o Zimbabwe, que importa diversos produtos, incluindo combustíveis e cereais.

A suspensão da circulação é atribuída a cheias e inundações que afectaram severamente a região Sul de Moçambique em Janeiro. Neste momento, a CFM está a avançar com obras de reabilitação da linha, com um investimento estimado de até 25 milhões de dólares. A previsão é que a circulação de comboios seja retoma no dia 1 de Maio.