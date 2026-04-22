Autoridades querem travar caos no garimpo de ouro em “Seis Carros”

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Lourenço Lindonde, Secretário de Estado da província central de Manica, instou o novo administrador do distrito de Vanduzi a agir com urgência para restaurar a ordem na região conhecida como “Seis Carros”.

Esta área emergiu como um dos principais centros de atracção para mineradores de ouro, contando com mais de dez mil pessoas, tanto nacionais como estrangeiras, em busca do metal precioso, apesar dos riscos associados.

Além da mineração, diversas actividades comerciais são desenvolvidas na localidade, sobretudo por jovens, que têm impulsionado uma economia paralela crescente, longe do controlo das autoridades. Lindonde, durante a cerimónia de tomada de posse de Armando Canheze como administrador de Vanduzi, destacou os problemas relacionados com a mineração de ouro que afligem o distrito.

“Tem ocorrido mortes devido a deslizamentos de terra. Por isso, acreditamos que, com a experiência que traz, o novo administrador pode ajudar a reorganizar o distrito e prevenir mais perdas de vidas”, afirmou o Secretário de Estado. Ele chamou Canheze a garantir que a extracção de ouro em Vanduzi siga regras básicas, de modo a não colocar em perigo a vida humana. “Desejamos que as exportações sejam realizadas de forma sustentável”, sublinhou.

Lindonde também desafiou Canheze a alavancar a actividade agrícola em Vanduzi, visando aumentar a produção e a produtividade. “Pretendemos que o distrito de Vanduzi se torne um dos mais produtivos da nossa província, tendo em vista as terras aráveis e condições para se tornar um exemplo em produção agrícola. Acreditamos que, com a experiência que o novo administrador traz, conseguiremos alcançar estes objectivos que tanto almejamos”, enfatizou.

O Secretário de Estado acrescentou que Vanduzi também conta com potencial para a pecuária e avicultura. “Com isso, o distrito pode continuar a ser um referencial na produção de aves, criação de gado e suínos, contribuindo para o equilíbrio económico da província e de Moçambique como um todo”, concluiu.

Armando Canheze é membro da Polícia da República de Moçambique (PRM) e antes desempenhou funções como comandante provincial em Manica.