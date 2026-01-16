Tractor de passageiros capota após ser arrastado por correnteza no rio Matola

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Um incidente grave ocorreu na noite de ontem, quando um tractor que servia de transporte entre Malhampsene e Mulotana tombou, sendo arrastado pelas águas do drift do rio Matola.

O acidente teve lugar por volta das 19 horas e, embora não haja registo de fatalidades, um número não especificado de passageiros sofreu ferimentos.

De acordo com testemunhos de moradores, o veículo transportava mais de 25 pessoas no momento do sinistro. Um residente que havia conseguido atravessar o local numa viatura com tração às quatro rodas relatou que a água atingia a altura do peito, levando-o a decidir não voltar enquanto as condições não melhorassem.

Neste momento, a travessia entre a cidade da Matola e o distrito de Boane encontra-se interrompida, complicando a mobilidade dos habitantes. O Serviço de Salvação Pública não se encontrava presente na altura do acidente, o que agravou a situação, já que a visibilidade também era reduzida devido às condições climáticas.

Os habitantes da região expressaram preocupação face às dificuldades enfrentadas, sublinhando a necessidade urgente de uma solução para garantir a segurança durante a travessia do rio. O equipamento envolvido no incidente foi recentemente introduzido para facilitar o transporte de pessoas na área afectada.