Destaque Tractor de passageiros capota após ser arrastado por correnteza no rio Matola

Tractor de passageiros capota após ser arrastado por correnteza no rio Matola


Um incidente grave ocorreu na noite de ontem, quando um tractor que servia de transporte entre Malhampsene e Mulotana tombou, sendo arrastado pelas águas do drift do rio Matola. 

O acidente teve lugar por volta das 19 horas e, embora não haja registo de fatalidades, um número não especificado de passageiros sofreu ferimentos.

De acordo com testemunhos de moradores, o veículo transportava mais de 25 pessoas no momento do sinistro. Um residente que havia conseguido atravessar o local numa viatura com tração às quatro rodas relatou que a água atingia a altura do peito, levando-o a decidir não voltar enquanto as condições não melhorassem.

Neste momento, a travessia entre a cidade da Matola e o distrito de Boane encontra-se interrompida, complicando a mobilidade dos habitantes. O Serviço de Salvação Pública não se encontrava presente na altura do acidente, o que agravou a situação, já que a visibilidade também era reduzida devido às condições climáticas.

Os habitantes da região expressaram preocupação face às dificuldades enfrentadas, sublinhando a necessidade urgente de uma solução para garantir a segurança durante a travessia do rio. O equipamento envolvido no incidente foi recentemente introduzido para facilitar o transporte de pessoas na área afectada.

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