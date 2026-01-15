Estradas em Gaza ficam intransitáveis devido a chuvas intensas

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Pelo menos sete estradas na província de Gaza tornaram-se intransitáveis devido a chuvas intensas que se têm verificado nos últimos dias, resultando no isolamento de várias comunidades.

A situação é especialmente alarmante nos distritos do centro e norte da província, onde a mobilidade viária já se caracteriza por deficiências, particularmente durante a época chuvosa.

Jeremias Mazoio, delegado da Administração Nacional de Estradas (ANE) em Gaza, revelou que, durante uma sessão do Centro Operativo de Emergência (COE), foi apresentado o estado das vias de acesso na província, onde se identificaram 21 troços de estradas afectados por inundações.

As infraestruturas mais problemáticas incluem a estrada R441 Chinhacanine/Nalazi, com cortes em dois pontos, nos quilómetros 35 e 45, assim como as estradas Mapai–Pafuri, Chicualacuala–Pafúri, Machaila–Massangena e Alto Shangani–Maquéze.

Outras estradas afectadas apresentam transitabilidade condicionada, sendo recomendada a circulação de veículos com suspensão alta e tração nas quatro rodas. Este é o caso das estradas Mohambi–Maquéze, Xai-Xai–Chilaulene, Ndonga–Dindiza, Chókwè–Tlhawene, Chicumbane–Zongoene, Magul–Tlhawene e Massingir–Zulu, onde predominam solos argilosos, bem como alagamentos e poças de água ao longo dos trajectos.

A ANE está também a monitorizar a situação da estrada Massingir–Chimbutane, que enfrenta uma ameaça de intransitabilidade.