Balanço da guerra em Gaza ultrapassa as 62 mil vítimas mortais

Seguir MMO Notícias no Google



O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza anunciou que o número de mortes no enclave ultrapassou as 62 mil desde o início da ofensiva israelita, em Outubro de 2023.

Nas últimas 24 horas, as autoridades palestinianas registaram mais 60 óbitos.

Segundo a contagem diária dos hospitais, pelo menos 62.004 pessoas perderam a vida no território palestiniano desde que a guerra iniciou, provocada pelos ataques do grupo extremista Hamas no sul de Israel a 7 de Outubro de 2023.

O ministério, que está sob a tutela do Hamas, especificou que entre os 60 falecimentos reportados no domingo, 27 ocorreram quando as vítimas tentavam receber alimentos em pontos de distribuição da Fundação Humanitária para Gaza, uma organização apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. Outras mortes foram registadas em cruzamentos, onde transitam os escassos camiões da ONU e de outras entidades que conseguem entrar no enclave.

Além do elevado número de mortos, o balanço actualizado indica que mais de 156 mil pessoas ficaram feridas. As autoridades de saúde locais informaram ainda que, nas últimas 24 horas, pelo menos cinco pessoas, incluindo dois bebés de 3 e 5 meses, faleceram devido a causas relacionadas com a fome e a desnutrição.

Desde o início da ofensiva militar israelita, as autoridades estimam que mais de 260 pessoas tenham morrido de fome e desnutrição na Faixa de Gaza. O bloqueio à entrega de ajuda humanitária imposto por Israel resultou na destruição quase total das infraestruturas do enclave e na deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.