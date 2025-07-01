Presidente da LAM mantém-se no cargo apesar de nova função na Air Botswana

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A Mozambique Airlines (LAM) anunciou que Dane Kondić, nomeado para liderar o Conselho de Gestão Executivo da companhia, continuará a sua função na reestruturação da empresa, mesmo após a notícia de que irá também liderar o Conselho de Administração da Air Botswana.

Segundo o Conselho de Administração da LAM, composto por três empresas públicas que adquiriram acções na companhia—nomeadamente a Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), a empresa de caminhos-de-ferro e portos, CFM, e a seguradora EMOSE—o cargo de Kondić na Air Botswana é de natureza não executiva. O Conselho esclareceu que esta função é de consultoria e exercida a tempo parcial.

O documento menciona que, não obstante esta nova responsabilidade, Kondić “deve desempenhar as suas funções na LAM de forma exclusiva, uma proposta que foi bem recebida”.

Actualmente, encontram-se em curso negociações com este gestor para viabilizar a implementação desta decisão, considerada essencial para a continuidade das suas funções à frente do Comité de Gestão. O papel de Presidente do Comité de Gestão da LAM exige dedicação exclusiva e um comprometimento total com os objectivos estratégicos da empresa, conforme declarado pelo Conselho.

Dane Kondić chegou à LAM em meados de Maio para liderar o novo Comité de Gestão, após a demissão do anterior Conselho de Administração, presidido por Gildo Marcelino.

Cidadão australiano de origem sérvia, Kondić possui uma carreira de 35 anos na aviação civil. Entre 2013 e 2018, ocupou os cargos de CEO e presidente da Air Serbia. De 2021 a 2024, exerceu as mesmas funções na companhia portuguesa Euro Atlantic Airways, a qual fornecia aeronaves para os voos da LAM entre Maputo e Lisboa, agora suspensos após perdas significativas.