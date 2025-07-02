Obama e Bush unem vozes contra fim da USAID imposto por Governo Trump

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Os ex-presidentes norte-americanos Barack Obama e George W. Bush manifestaram críticas ao Governo de Donald Trump durante um evento de despedida da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

A USAID, uma organização humanitária e de desenvolvimento com uma história de seis décadas, foi criada pelo presidente John F. Kennedy para promover a segurança nacional dos EUA através da boa vontade e prosperidade no estrangeiro.

Segundo a agência de notícias AP, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que a USAID seria incorporada ao Departamento de Estado, marcando o fim da sua independência como agência.

Barack Obama classificou a extinção da USAID pela administração Trump como “um erro colossal”. Durante uma videoconferência com milhares de membros da comunidade da USAID, que foi restringida à imprensa para garantir privacidade, Obama e Bush, entre outros, expressaram seu apreço pelos muitos funcionários da USAID que foram dispensados, lamentando a perda de empregos e de um trabalho que muitos dedicaram a uma vida inteira.

A USAID foi uma das primeiras agências alvo de cortes por parte do Presidente Trump, que alegou que a organização estava sob a gestão de “lunáticos radicais de esquerda” e infestada de “fraudes tremendas”. O bilionário Elon Musk referiu-se à agência como “uma organização criminosa”.

Bush, em uma mensagem gravada, destacou os cortes num programa histórico de SIDA e VIH que foi iniciado durante o seu governo, creditado por ter salvo 25 milhões de vidas em todo o mundo. A resposta bipartidária do Congresso ao corte do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA, conhecido como PEPFAR, foi crucial para garantir recursos significativos para o programa.

Entre os oradores estavam também a ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf, o ex-presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e a ex-embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield.

O cantor Bono, líder da banda U2 e defensor humanitário, foi o “convidado surpresa” do evento. Com óculos escuros e boné, Bono emocionou-se ao recitar um poema que escreveu em homenagem à USAID, abordando temas como a subnutrição infantil e o impacto das acções da agência na vida de milhões de pessoas, conforme relatado por investigadores da Universidade de Boston e outros analistas.