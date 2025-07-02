Azerbaijão prende jornalistas por suspeitas de ligações ao serviço secreto russo

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O governo do Azerbaijão procedeu com a detenção de dois jornalistas ligados ao portal estatal russo Sputnik, localizado no país.

A acção foi anunciada pelo Ministério do Interior azerbaijano e surge no contexto de uma investigação sobre alegações de “financiamento ilegal” relacionado a este meio de comunicação, que teve a sua operação proibida oficialmente em Fevereiro deste ano.

As autoridades azeris acusam os jornalistas de actuarem como agentes do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), sucessor do histórico KGB, que operou durante a era soviética. Esta detenção ocorre num momento de tensão entre os dois países, especialmente após a detenção de azeris étnicos na Rússia, que foram acusados de envolvimento em homicídios.

Em resposta a esta situação, a Rússia convocou o embaixador do Azerbaijão, Rahman Mustafayev, para expressar o seu descontentamento e considerar as detenções como “acções hostis de Baku”. O jornal Sputnik, por sua vez, destacou que continuou as suas operações no Azerbaijão devido à ausência de uma proibição oficial por parte do governo azeri.