Suspeito de abusar repetidamente de criança de 8 anos detido em Pemba

A Polícia da República de Moçambique (PRM) apresentou, na tarde de quarta-feira, um homem de 49 anos, suspeito de ter violado sexualmente, de forma sistemática, um menino de apenas oito anos.

O crime ocorreu no bairro Paquitequete, na capital provincial de Cabo Delgado.

O indiciado, cuja identidade não foi revelada, nega as acusações, alegando que se trata de uma invenção motivada pela inveja de vizinhos e dos próprios pais da criança. No entanto, um laudo médico confirmou que o menor foi alvo de abusos sexuais frequentes.

Aniceto Magome, chefe das Relações Públicas do Comando Provincial da PRM, destacou a existência de evidências que sustentam as acusações contra o suspeito. “Após desconfiarem da situação, os vizinhos, juntamente com os pais do menor, dirigiram-se à casa do indiciado. Ao não encontrarem a criança e frente à negação do homem, arrombaram a residência, onde encontraram o rapaz totalmente nu, à luz do dia”, explicou Magome, sublinhando que a intervenção rápida da PRM foi crucial para evitar que o suspeito fosse linchado pela população enfurecida.