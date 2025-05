PRM garante avanços no combate aos raptos e promete resultados em breve

O Comandante da Polícia da República de Moçambique (PRM) na Cidade de Maputo, Arnaldo Chefo, anunciou que a corporação está a desenvolver ações significativas no combate aos crimes de rapto.

Durante uma conferência de imprensa, Chefo evitou fornecer detalhes específicos sobre as operações em curso, alegando que tal informação poderia comprometer as investigações em andamento.

“Não posso revelar abertamente o que estamos a fazer, sob pena de fornecer informações valiosas que poderiam beneficiar os criminosos. Contudo, posso assegurar que está a ser realizado um trabalho fundamental, a nível da cidade de Maputo, que envolve várias entidades na luta contra o rapto. Os resultados deste esforço poderão ser sentidos em breve”, afirmou o comandante, após participar na abertura da semana policial e nas celebrações do 50º aniversário da PRM.

Para além disso, Chefo apelou ao maior envolvimento da comunidade na denúncia de atividades criminosas, enfatizando que a colaboração entre a população e as autoridades é crucial para o sucesso das operações policiais.

O comandante também reconheceu os desafios enfrentados pela PRM, especialmente em relação aos momentos de tensão entre a polícia e a comunidade durante as manifestações pós-eleitorais que ocorreram entre Outubro de 2024 e Janeiro de 2025. “Estamos cientes dos momentos desagradáveis que vivemos e das consequências que isso teve na imagem da corporação. No entanto, estamos empenhados em restabelecer a confiança e a proximidade com as populações, pois sem a colaboração da comunidade, a polícia não conseguirá alcançar êxitos nas suas atividades de prevenção e combate à criminalidade”, concluiu Chefo.