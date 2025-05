Cidadão detido por condução de viatura com livrete falso em Matola

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou a detenção de um cidadão, após este ter sido apanhado a conduzir uma viatura com um livrete falsificado na zona de Tchumene I, no município da Matola.

O indivíduo, que se encontrava ao volante de uma viatura da marca Isuzu, alegou durante a abordagem policial que havia realizado uma troca de documentação entre veículos.

No entanto, a versão apresentada não convenceu as autoridades, que decidiram proceder à apreensão do automóvel.

A PRM está a investigar o caso, com o intuito de apurar a veracidade das alegações do suspeito e de identificar possíveis cúmplices envolvidos na prática deste crime.

As autoridades reiteram a importância de conduzir com documentação válida, sublinhando que a falsificação de documentos é uma infracção grave que põe em risco a segurança rodoviária.