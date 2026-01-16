Três garimpeiros morrem asfixiados em mina de ouro em Vanduzi

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Três garimpeiros, incluindo um cidadão sul-africano e dois moçambicanos, faleceram por asfixia na mina de ouro “Seis Carros”, situada no distrito de Vanduzi, na província de Manica, centro de Moçambique.

As vítimas, com idades entre 25 e 55 anos, teriam morrido devido à inalação de monóxido de carbono enquanto dormiam numa cabana improvisada, onde um fogão e um gerador de energia estavam em funcionamento.

De acordo com informações da agência de notícias AIM, o fogo foi aceso para aquecer o espaço durante a noite chuvosa. Uma fonte citada pela publicação indicou que “eles acenderam fogo durante a noite e acabaram por adormecer. A cabana é feita de plástico e acreditamos que tenham inalado monóxido de carbono, o que provocou a morte”.

No interior da cabana estavam quatro pessoas no total. Uma delas foi socorrida e transportada para o Hospital Distrital de Vanduzi. As duas vítimas mortais são naturais da província da Zambézia, enquanto a terceira é um cidadão sul-africano residente na cidade de Maputo. A fonte também sugeriu que a morte ocorreu devido à falta de oxigénio.

Este trágico incidente não é isolado, pois, nos últimos dias, têm sido frequentes os registos de mortes de garimpeiros artesanais na mina de Seis Carros. Na semana passada, cinco pessoas perderam a vida e três ficaram feridas em decorrência do desabamento de uma mina de ouro no mesmo local.