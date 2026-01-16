Juiz ordena transferência de Jair Bolsonaro para prisão com condições mais favoráveis

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Um juiz brasileiro decidiu que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, deve ser transferido para uma prisão com condições “mais favoráveis” do que o seu actual local de detenção.

A ordem foi emitida pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a transferência foi realizada de imediato.

Bolsonaro, que se encontra detido desde o final de Novembro na sede da Polícia Federal em Brasília, será agora levado para o complexo penitenciário de Papuda, na mesma capital. Conforme a decisão judicial, o ex-líder de extrema-direita, de 70 anos, foi colocado numa cela que normalmente alberga quatro pessoas, mas na qual está a cumprir a pena sozinho, numa área conhecida como “Papudinha”, que se refere a um edifício militar dentro do complexo.

O juiz Moraes esclareceu que a nova localização permitirá a Bolsonaro usufruir de mais visitas, acesso à luz solar, prática de exercício e cuidados de fisioterapia, conforme as necessidades indicadas pelos seus médicos.

Nos últimos tempos, a família, advogados e aliados de Bolsonaro têm conduzido uma campanha intensa para destacar as suas condições de vida na prisão e pediram a possibilidade de cumprir a pena em sua residência, em Brasília. No entanto, pedidos anteriores para a atribuição de prisão domiciliária foram repetidamente rejeitados pelo juiz. O grupo argumentou que o estado de saúde do ex-presidente, que sofreu várias intervenções cirúrgicas devido a um atentado em 2018, justifica a mudança.

Recentemente, Bolsonaro foi hospitalizado entre o Natal e o Ano Novo para uma cirurgia a uma hérnia inguinal e tem enfrentado crises recorrentes de soluços.