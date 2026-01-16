Internacional Juiz ordena transferência de Jair Bolsonaro para prisão com condições mais favoráveis

Juiz ordena transferência de Jair Bolsonaro para prisão com condições mais favoráveis


Um juiz brasileiro decidiu  que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, deve ser transferido para uma prisão com condições “mais favoráveis” do que o seu actual local de detenção. 

A ordem foi emitida pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a transferência foi realizada de imediato.

Bolsonaro, que se encontra detido desde o final de Novembro na sede da Polícia Federal em Brasília, será agora levado para o complexo penitenciário de Papuda, na mesma capital. Conforme a decisão judicial, o ex-líder de extrema-direita, de 70 anos, foi colocado numa cela que normalmente alberga quatro pessoas, mas na qual está a cumprir a pena sozinho, numa área conhecida como “Papudinha”, que se refere a um edifício militar dentro do complexo.

O juiz Moraes esclareceu que a nova localização permitirá a Bolsonaro usufruir de mais visitas, acesso à luz solar, prática de exercício e cuidados de fisioterapia, conforme as necessidades indicadas pelos seus médicos.

Nos últimos tempos, a família, advogados e aliados de Bolsonaro têm conduzido uma campanha intensa para destacar as suas condições de vida na prisão e pediram a possibilidade de cumprir a pena em sua residência, em Brasília. No entanto, pedidos anteriores para a atribuição de prisão domiciliária foram repetidamente rejeitados pelo juiz. O grupo argumentou que o estado de saúde do ex-presidente, que sofreu várias intervenções cirúrgicas devido a um atentado em 2018, justifica a mudança.

Recentemente, Bolsonaro foi hospitalizado entre o Natal e o Ano Novo para uma cirurgia a uma hérnia inguinal e tem enfrentado crises recorrentes de soluços.

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