Ex-Presidente da RDC Joseph Kabila condenado à morte por traição

Seguir MMO Notícias no Google



O ex-presidente da República Democrática do Congo (RDC), Joseph Kabila, foi condenado à morte por traição, após um julgamento à revelia realizado pelo Tribunal Militar do país.

Kabila, que exerceu a presidência entre 2001 e 2019, foi considerado culpado de cumplicidade com o Movimento 23 de Março, um grupo armado que se opõe ao governo. A decisão do tribunal marca um episódio significativo na já conturbada história política da RDC.

A condenação de Kabila surge num contexto de crescente tensão política e militar no país, reflectindo as divisões internas e a luta pelo poder.