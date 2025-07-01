Chókwè melhora indicadores de saúde com queda expressiva de casos epidémicos

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O distrito de Chókwè, situado na província de Gaza, apresenta melhorias notáveis no seu perfil epidemiológico, com uma diminuição acentuada dos casos de diarreia e disenteria.

Segundo Marcelo de Almeida, Director dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social, os dados do primeiro trimestre de 2025 indicam uma redução de 60% nos casos de malária, com 3.483 notificações, em comparação com 8.643 casos no mesmo período do ano anterior.

Além da malária, outros problemas de saúde também viram uma diminuição significativa. Os casos de diarreia caíram 79%, passando de 849 registos no primeiro trimestre de 2024 para apenas 177 este ano. As mordeduras de animais registaram uma redução de 43%, com a contabilização de 8 casos em vez de 14, e os casos de disenteria decresceram de 82 para 52 notificações.

As autoridades locais sublinham que este progresso é resultado de acções sistemáticas de prevenção e promoção da saúde nas comunidades, com a participação activa de profissionais de saúde, líderes comunitários e da população em geral. Almeida destacou a eficácia das visitas porta-a-porta, a distribuição de redes mosquiteiras durante consultas pré-natais e a sensibilização para o uso de repelentes caseiros.

Por outro lado, no que se refere a doenças de notificação obrigatória como sarampo, tétano neonatal e paralisia flácida aguda, o distrito de Chókwè mantém uma situação estável. Foram reportados 17 casos suspeitos de sarampo, o que representa 100% do cumprimento da meta anual, bem como 12 casos de tétano neonatal, totalizando igualmente o cumprimento total da meta. Apenas um caso suspeito de paralisia flácida aguda foi notificado.

O Director dos Serviços Distritais de Saúde informou que as amostras para esses três casos foram encaminhadas ao laboratório provincial para análise, mas até ao momento, nenhum caso foi confirmado.

Durante o período em análise, não houve registos de óbitos relacionados a essas doenças, reforçando o impacto positivo das medidas preventivas e da vigilância activa implementadas pelas autoridades de saúde em colaboração com os actores comunitários.