Colisão de autocarros na Tanzânia causa 37 mortos

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Na sequência de um trágico acidente rodoviário, 37 pessoas perderam a vida e 30 outras ficaram feridas após a colisão de dois autocarros na região norte do Kilimanjaro.

A informação foi confirmada pela Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan.

O sinistro teve lugar na estrada que liga as cidades de Moshi e Tanga, nas proximidades do distrito de Same. A colisão frontal entre os veículos provocou um incêndio devastador, dificultando a possibilidade de escape para os ocupantes.

A Presidente Hassan expressou a sua consternação nas redes sociais, sublinhando que “os acidentes de viação continuam a ceifar a vida dos nossos entes queridos”. A líder da nação dirigiu um apelo aos condutores para respeitarem rigorosamente as normas de segurança rodoviária e destacou a importância da actuação firme da polícia na aplicação dessas leis.

Kasilda Mgeni, comissária do distrito de Same, referiu que “este é um acidente muito grave”, detalhando que um grande autocarro de passageiros e um veículo de menor dimensão colidiram de frente, resultando na tragédia e no incêndio que se seguiu.