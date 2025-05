Moçambicano detido no Malawi após tentar trocar 36 mil meticais falsos

Um cidadão moçambicano, identificado como Mateus, de 29 anos e natural do distrito de Chifunde, província de Tete, foi detido no Malawi por estar na posse de 36.000 meticais em notas falsas.

A detenção ocorreu na sede do distrito de Mchinji, onde o indiciado tentava trocar 36 notas fraudulentas de mil meticais cada pela moeda local, o kwacha.

Segundo o porta-voz da polícia de Mchinji, Limbani Mpinganjira, a ação policial foi desencadeada após uma denúncia da população local. Mateus foi surpreendido em flagrante e aguarda agora o seu julgamento nas instalações do Comando distrital da polícia.

O crime de contrafacção de moeda estrangeira é severamente punido pela legislação malawiana, e o moçambicano deverá comparecer em tribunal em breve para responder pelas suas acções.

Em outra nota, a polícia do Malawi anunciou a libertação de seis cidadãos mexicanos que haviam sido detidos no Aeroporto Internacional Kamuzu Banda na semana passada, devido a supostas ligações ao narcotráfico. Os indivíduos foram libertados após o pagamento de caução, embora a quantia não tenha sido divulgada, e o seu paradeiro actual permanece desconhecido.

Adicionalmente, um cidadão nigeriano, que também estava detido no âmbito da mesma operação, foi libertado por ordem do juiz Mzonde Mvula, do Tribunal Superior do Malawi, que considerou a sua prisão ilegal.

O porta-voz da polícia malawiana, Peter Kalaya, informou que as investigações sobre os sete indivíduos continuam em andamento.