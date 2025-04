Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirma destituição do Presidente Yoon Suk-yeol

O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anunciou a destituição do presidente Yoon Suk-yeol, após constatar que este “cometeu actos que violaram a Constituição e a lei”.

Entre as infracções destacadas pelo tribunal, constam a declaração de lei marcial em Dezembro e a mobilização de forças militares e policiais com o intuito de impedir a Assembleia Nacional de exercer a sua autoridade.

A decisão foi lida pelo presidente interino do tribunal, Moon Hyung-bae, e entra em vigor de imediato, sem possibilidade de recurso. O evento, que ocorreu na sede do tribunal em Seul, foi transmitido em directo pela televisão, atraindo a atenção do público e marcando um momento significativo na agitada história política do país.

Para que a destituição fosse confirmada, era necessário o apoio de seis dos oito juízes do Tribunal Constitucional, um marco que reflete a gravidade das acções de Yoon. Agora, a Coreia do Sul enfrentará a necessidade de convocar eleições presidenciais antecipadas dentro de um prazo de 60 dias.

O líder da oposição, Lee Jae-myung, que foi absolvido na semana passada em um caso que ameaçava a sua elegibilidade, já se posicionou como o claro favorito para suceder Yoon. Em declarações à imprensa, Lee celebrou a destituição do presidente, acusando-o de “atacar o povo e a democracia”. “O ex-presidente Yoon Suk-yeol, que destruiu a Constituição e ameaçou o povo e a democracia com as armas e as facas que o povo lhe confiou, foi afastado do cargo”, afirmou Lee.